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Sivasspor - Galatasaray maçında gergin anlar! Arda Turan...

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da adından en çok söz ettiren isimlerden biri de Arda Turan oldu. Sarı-kırmızılı formayla 9 yıl aradan sonra gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu, yaşadığı gerginlikle de maça damga vurdu. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 09.11.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 10:05
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Sivasspor - Galatasaray maçında gergin anlar! Arda Turan...

Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray, Yeni 4 Eylül Stadı'nda kozlarını paylaştı.

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Sivasspor - Galatasaray maçında gergin anlar! Arda Turan...

Cimbom, rakibini Younes Belhanda ve Arda Turan'ın attığı gollerle 2-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

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Sivasspor - Galatasaray maçında gergin anlar! Arda Turan...

Sarı-kırmızılı takım adına maça damga vuran isimlerden biri de Arda oldu.

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Sivasspor - Galatasaray maçında gergin anlar! Arda Turan...

Tecrübeli futbolcu, Sivas deplasmanında tam 9 yıl aradan sonra Galatasaray formasıyla gol sevinci yaşadı.

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Sivasspor - Galatasaray maçında gergin anlar! Arda Turan...

33 yaşındaki oyuncu, Sivasspor maçından önce sarı-kırmızılı formayla son golünü 18 Nisan 2011 tarihinde Manisaspor'a atmıştı.

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