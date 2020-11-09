Sivasspor - Galatasaray maçında gergin anlar! Arda Turan...

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da adından en çok söz ettiren isimlerden biri de Arda Turan oldu. Sarı-kırmızılı formayla 9 yıl aradan sonra gol sevinci yaşayan tecrübeli futbolcu, yaşadığı gerginlikle de maça damga vurdu. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 09.11.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 10:05 ABONE OL