13 Temmuz 2020, Pazartesi

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Spor yazarları MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Fotomaç Gazetesi yazarları da bu maç sonrası sarı-kırmızılı takımın düşük performansını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 13.07.2020 10:09
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Spor yazarları MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - CENGİZ VE TERİM

Emin Bayram adına çok umutluyum. Deneyimleniyor ve birkaç sene içinde iyi bir kariyere başlayacağının sinyalini veriyor. Galatasaray'daki bunca olumsuzluk içinde, ligin en güçlü küme düşme adayına hak ederek yenilen dün akşamki takımda, en son onun yaptığı hatayı konuşmak lazım.

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Spor yazarları MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

Aynı gün Ömer Faruk'un da Kadıköy'de ilk 11'de sahne alması önemliydi. Emin'i ilk 11 soyundurmak en çok Ahmet Çalık için mesaj barındıran bir tercih kuşkusuz. Gel gör ki; aynı Ahmet 'gol umudu' olarak oyuna girdi. Buna her ne derseniz deyin altı dolar; kafa karışıklığı, panik, plansızlık, kötü transfer politikası vs...

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Spor yazarları MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

Düşünün ki, en önemli oyuncusunu da (Gerson Rodrigues) bu denli kritik bir haftada, disiplinsizlik nedeniyle kadro dışı bırakmıştı İbrahim Hoca... Helal olsun Ankaragücü'ne; 'büyüklük', maç kazanmak, kümede kalmak, şampiyon olmak değil, bu tip densizliklere prim vermemektir.

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Spor yazarları MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

"CAMİADA SU YÜZÜNE ÇIKAN BİR SEÇİM HAZIRLIĞI VAR"

Galatasaray için bu sezon kayıp. Camiada su yüzüne çıkan bir seçim hazırlığı var. Hem de; sürpriz bir şekilde başkanlık koltuğuna oturup, sarı-kırmızılı camianın çok kritik bir döneminde önemli işlere imza atan Başkan Mustafa Cengiz sağlık sorunlularıyla boğuşmakta iken. Abdurrahim Albayrak'ın iki gün önce A Spor'da Mustafa Mandev'e açıklamaları, Terim'in maç sonu beyanları, futbol takımının gidişatı...

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Spor yazarları MKE Ankaragücü-Galatasaray maçını değerlendirdi

"KULÜP İÇİN TEK KURTULUŞ YOLU..."

Özetle; pek çok Galatasaraylı hayli karamsar. 'Camianın önde gelenleri' de diyebileceğimiz, kimilerinin 'derin Galatasaray' diye adlandırdığı 'ortak akıl' henüz toparlanıp bir yol haritası belirleyemedi. Terim ve Cengiz'in söz sahibi olacağı bir projeksiyon kulüp için tek kurtuluş yolu.

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