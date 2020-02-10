Adem Büyük 2 gol attı sosyal medyayı salladı! "Ne Suarez ne Agüero..."

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa karşısında 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Zirve yolunda rakiplerinin puan kaybettiği haftada kritik bir 3 puan alan sarı-kırmızılılarda Adem Büyük 2 gol atarak maçın yıldızı oldu. Tecrübeli futbolcunun sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte sosyal medya yorumları...