10 Şubat 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Adem Büyük 2 gol attı sosyal medyayı salladı! "Ne Suarez ne Agüero..."

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa karşısında 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Zirve yolunda rakiplerinin puan kaybettiği haftada kritik bir 3 puan alan sarı-kırmızılılarda Adem Büyük 2 gol atarak maçın yıldızı oldu. Tecrübeli futbolcunun sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte sosyal medya yorumları...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 09:32
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Adem Büyük 2 gol attı sosyal medyayı salladı! Ne Suarez ne Agüero...

Galatasaray'da Adem Büyük performansıyla göz kamaştırıyor. Radamel Falcao'nun sakatlığında formayı kapan tecrübeli futbolcu, Kasımpaşa maçında galibiyeti getiren isim oldu. Sosyal medyada da Adem Büyük fırtınası esti.


İŞTE SOSYAL MEDYADA ADEM BÜYÜK YORUMLARI

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Adem Büyük 2 gol attı sosyal medyayı salladı! Ne Suarez ne Agüero...
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Adem Büyük 2 gol attı sosyal medyayı salladı! Ne Suarez ne Agüero...
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Adem Büyük 2 gol attı sosyal medyayı salladı! Ne Suarez ne Agüero...
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Adem Büyük 2 gol attı sosyal medyayı salladı! Ne Suarez ne Agüero...
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