10 Şubat 2020, Pazartesi
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Adem Büyük 2 gol attı sosyal medyayı salladı! "Ne Suarez ne Agüero..."
Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa karşısında 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Zirve yolunda rakiplerinin puan kaybettiği haftada kritik bir 3 puan alan sarı-kırmızılılarda Adem Büyük 2 gol atarak maçın yıldızı oldu. Tecrübeli futbolcunun sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte sosyal medya yorumları...
Giriş Tarihi: 10.02.2020 09:32
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