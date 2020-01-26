26 Ocak 2020, Pazar

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Mustafa Cengiz'den sürpriz karar! Fatih Terim'in yerine o gelecek

Süper Lig'in ikinci yarısına Yukatel Denizlispor galibiyetiyle giriş yapan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki Arda Turan krizi sürüyor. Cengiz ve yönetimin kadroda düşünmediklerini ve transferi için girişimde bulunmadıklarını açıkladıkları tecrübeli futbolcu için Terim, her fırsatta Arda'yı takımda görmek istediğini söylemeye devam ederken, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'in yerine gelecek teknik direktörü şimdiden belirlediği iddia edildi. Galatasaray son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.01.2020 12:21
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Mustafa Cengiz'den sürpriz karar! Fatih Terim'in yerine o gelecek

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ile Teknik Direktör Fatih Terim arasındaki Arda Turan restleşmesinin yankıları sürüyor.

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Mustafa Cengiz'den sürpriz karar! Fatih Terim'in yerine o gelecek

Bilindiği gibi Başkan Cengiz, son basın toplantısında Fatih Terim'le aralarında sorun olduğuna yönelik çıkan haberler üzerine birtakım açıklamalar yapmıştı.

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Mustafa Cengiz'den sürpriz karar! Fatih Terim'in yerine o gelecek

Başkan Mustafa Cengiz, "Ayrı fikirlerdeysek ayrı yollara gitmeliyiz" diyerek tecrübeli hocaya göndermede bulunmuştu. Cengiz'in bu sözleri gündeme bomba gibi düştü.

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Mustafa Cengiz'den sürpriz karar! Fatih Terim'in yerine o gelecek

Bu açıklamaların ardından Fatih Terim ise sosyal medya hesabından, "Verilmiş bir sözüm, vazgeçemediğim bir hayalim var" mesajıyla cevap vermişti. Yönetimin ise hoca arayışlarına başladığı ifade edildi.

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Mustafa Cengiz'den sürpriz karar! Fatih Terim'in yerine o gelecek

YÖNETİMİN AKLINDA DROGBA VAR

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray Yönetimi'nin Fatih Terim'e istifa iması sonrası, hoca adayı belli oldu. Buna göre sarı-kırmızılı Yönetim olası Fatih Terim istifası sonrasında takımı Didier Drogba'ya emanet edecek.

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