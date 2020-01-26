Mustafa Cengiz'den sürpriz karar! Fatih Terim'in yerine o gelecek

Süper Lig'in ikinci yarısına Yukatel Denizlispor galibiyetiyle giriş yapan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki Arda Turan krizi sürüyor. Cengiz ve yönetimin kadroda düşünmediklerini ve transferi için girişimde bulunmadıklarını açıkladıkları tecrübeli futbolcu için Terim, her fırsatta Arda'yı takımda görmek istediğini söylemeye devam ederken, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'in yerine gelecek teknik direktörü şimdiden belirlediği iddia edildi. Galatasaray son dakika transfer haberleri...