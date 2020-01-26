26 Ocak 2020, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Mustafa Cengiz'den sürpriz karar! Fatih Terim'in yerine o gelecek
Süper Lig'in ikinci yarısına Yukatel Denizlispor galibiyetiyle giriş yapan Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim arasındaki Arda Turan krizi sürüyor. Cengiz ve yönetimin kadroda düşünmediklerini ve transferi için girişimde bulunmadıklarını açıkladıkları tecrübeli futbolcu için Terim, her fırsatta Arda'yı takımda görmek istediğini söylemeye devam ederken, Mustafa Cengiz'in Fatih Terim'in yerine gelecek teknik direktörü şimdiden belirlediği iddia edildi. Galatasaray son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 26.01.2020 12:21
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...