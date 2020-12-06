Spor yazarları Galatasaray'ın Hatayspor galibiyetini değerlendirdi!

"SEYRETTİĞİM KADARIYLA NET PENALTI"

Hatayspor iyi mücadele etti ama güçleri bu kadardı. Anadolu'dan gelip büyük takımlardan puan alacaksan en az bir hatta iki gol atman lazım yoksa sahadan çıkamazsın. Hakem iyi niyetle yönetti. Yalnız ilk yarıda bir pozisyon var. Ceza alanı içinde top Hataylı oyuncunun koluna geldi. Bu pozisyonda hakemin işi zor. VAR da devreye girmedi. Demek ki Mete Kalkavan pozisyonu öyle gördü. Benim seyrettiğim kadarıyla net penaltı.