Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda birçok isim listede bulunurken, sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

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Giriş Tarihi: 05.12.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 12:03 ABONE OL