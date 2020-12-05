05 Aralık 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da, sürpriz isimler gündeme gelmeye devam ediyor. Orta saha takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılılarda birçok isim listede bulunurken, sürpriz bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Giriş Tarihi: 05.12.2020 12:01 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 12:03
ABONE OL
  • 1
  • 14
Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren ve sezona da iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, taraftarının beğenisini kazandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, rakiplerine gözdağı verdi ve şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi.

  • 3
  • 14
Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Yenilmezlik serisi oluşturan Cimbom, aldığı sonuçlarla beraber ligde 2. sıraya kadar yükseldi.

  • 4
  • 14
Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Sezon sonunda 23. şampiyonluğa ulaşmak isteyen G.Saray, bu doğrultuda devre arası transfer dönemi için harekete geçti.

  • 5
  • 14
Galatasaray'dan bomba transfer hamlesi! Barcelona'nın yıldızı Aslan oluyor

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, seçimin de ertelenmesiyle birlikte tamamen transfere odaklanmış durumda.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör