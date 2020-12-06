Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu golünü attı ortalık yıkıldı! "İçinden Messi çıkacak" | Son dakika GS haberleri

Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılarda yeni yeni forma şansı bulmaya başlayan ve 90+3'te fileleri sarsan Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ise gündeme damga vurdu. İşte Aktürkoğlu için sosyal medyadan gelen yorumlar... | Son dakika GS haberleri