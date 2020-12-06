06 Aralık 2020, Pazar

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu golünü attı ortalık yıkıldı! "İçinden Messi çıkacak" | Son dakika GS haberleri

Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u 3-0 mağlup ederek zirve yolunda önemli bir galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılarda yeni yeni forma şansı bulmaya başlayan ve 90+3'te fileleri sarsan Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ise gündeme damga vurdu. İşte Aktürkoğlu için sosyal medyadan gelen yorumlar... | Son dakika GS haberleri

Giriş Tarihi: 06.12.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 11:49
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu golünü attı ortalık yıkıldı! İçinden Messi çıkacak | Son dakika GS haberleri

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Hatayspor maçına damga vurdu. Karşılaşmanın 88. dakikasında oyuna giren 22 yaşındaki oyuncu, 90+3. dakikada attığı güzel golle son sözü söyledi. Aktürkoğlu'nun attığı gol sosyal medyada yankı uyandırdı. İşte o yorumlar...

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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu golünü attı ortalık yıkıldı! İçinden Messi çıkacak | Son dakika GS haberleri
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu golünü attı ortalık yıkıldı! İçinden Messi çıkacak | Son dakika GS haberleri
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu golünü attı ortalık yıkıldı! İçinden Messi çıkacak | Son dakika GS haberleri
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu golünü attı ortalık yıkıldı! İçinden Messi çıkacak | Son dakika GS haberleri
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