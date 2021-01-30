Spor yazarları Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı mağlup ettiği maçı yorumladı!

Ayrıca iki kenar beki Linnes ve Saracchi'nin hücumda kenar orta kalitesi iyi olmadığından oyunu genişlettiğinde sonuç da üretemediler. Bir de Babel'in adım frekansını daha ayarlayıp ofsayta girmeden atılan toplarda daha doğru pozisyon alması gerekirdi. Çünkü Gaziantep hem az baskılı savunma yaparak rakibine alan bırakıp hem de orta sahaya kadar savunmayı çıkarıp takım halinde tek hatta oynamaya başladı.