30 Ocak 2021, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da sıradaki imza belli oldu!

Ara transfer dönemini oldukça hareketli geçiren Galatasaray'da sırada orta saha bölgesi var. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda genç isimle imza aşamasına geldi. İşte son detaylar...

Giriş Tarihi: 30.01.2021 01:43 Güncelleme Tarihi: 30.01.2021 06:20
ABONE OL
  • 1
  • 11
Galatasaray'dan sıradaki imza belli oldu!

Süper Lig'de şampiyonluğu göğüslemek isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Galatasaray'dan sıradaki imza belli oldu!

Ara transfer dönemi çalışmalarına son sürat devam eden sarı kırmızılıar, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna kattı.

  • 3
  • 11
Galatasaray'dan sıradaki imza belli oldu!

Mostafa Mohamed ve DeAndre Yedlin transferlerini de bitiren Galatasaray, son bombayı yurt içinden patlatacak.

  • 4
  • 11
Galatasaray'dan sıradaki imza belli oldu!

Yeni transferlerini İstanbul'a getirecek olan Aslan, orta saha transferi için düğmeye bastı.

  • 5
  • 11
Galatasaray'dan sıradaki imza belli oldu!

Yeni Malatyaspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Youssouf Ndayishimiye, Aslan olmaya çok yakın.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör