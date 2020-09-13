13 Eylül 2020, Pazar

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Spor yazarları Galatasaray-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Yeni sezonda ilk maçına Gaziantep FK karşısında çıkan Galatasaray, mücadeleden Falcao (2) ve Emre Kılınç'ın golleriyle 3-1 galip ayrılmıştı. Hanesine 3 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fotomaç Gazetesi yazarları da Galatasaray-Gaziantep FK maçını değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Giriş Tarihi: 13.09.2020 09:16
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Spor yazarları Galatasaray-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - TEMPOLU FUTBOL

Yeni transferler Omar ve Emre Kılınç performanslarıyla sosyal medyada Galatasaray taraftarının beğenisini topladı. Hafta içinde transferlerindeki sıkıntılı durumların haberciler tarafından belgeleriyle ortaya konması bu iki futbolcuyu çok da etkilemiş görünmüyor.

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Spor yazarları Galatasaray-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

Arda Turan'a yeni transfer ifadesini kullanmaya dilim varmıyor. Yuvaya dönen Arda, elbette ki daha iyi bir oyun vadediyor. Bana sorarsanız onca maç eksiğine rağmen hiç de fena değildi. Ortaya koyduğu oyundan çok seyircisiz bir maçta kolundaki pazu bandının hakkını vererek takım arkadaşlarını olumlu etkiledi.

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Spor yazarları Galatasaray-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

"BABEL BEKLENTİDEN FAZLASINI VEREN OYUNCULARDAN BİRİ"

Açık konuşmak gerekirse Donk'suz bir 11'e pek çok kişi gibi ben de şaşırdım. 21 takımlı lig ve Avrupa macerasında Terim geniş bir oyuncu havuzunu her an oynayacakmış gibi hazır tutmak zorunda. Oyuna sonradan giren Babel'in top tekniği, sakinliği ile beklentiden fazlasını veren oyunculardan biri olduğunu vurgulamak lazım.

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Spor yazarları Galatasaray-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

İlk maç sonrasında olumlu ya da olumsuz kesin ifadeler kulanmak hayli riskli. Sezonun bu ilk resmi sınavından benim anladığım en önemli şey; Terim'in tempolu, topu hızlıca rakip alana taşıyan bir oyun kurgusunu hedeflediği.

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Spor yazarları Galatasaray-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

"MUSLERA'SIZ OLMUYOR"

Babel'i övdük, Donk'un 11'de olmamasına şaşırdık ama onlar oyuna girdikten sonra tempodaki düşüş dikkat çekti. Galatasaray'ın yediği gol bir kez daha gösterdi ki Muslera'sız olmuyor. Galatasaray tutanı arıyor ama atanı 2 asist, 1 golle oynayıp görkemli bir başlangıç yaptı.

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