Spor yazarları Galatasaray-Gaziantep FK maçını değerlendirdi

"BABEL BEKLENTİDEN FAZLASINI VEREN OYUNCULARDAN BİRİ"

Açık konuşmak gerekirse Donk'suz bir 11'e pek çok kişi gibi ben de şaşırdım. 21 takımlı lig ve Avrupa macerasında Terim geniş bir oyuncu havuzunu her an oynayacakmış gibi hazır tutmak zorunda. Oyuna sonradan giren Babel'in top tekniği, sakinliği ile beklentiden fazlasını veren oyunculardan biri olduğunu vurgulamak lazım.