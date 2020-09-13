Fatih Terim Okay Yokuşlu için "istedik" demişti... Celta Vigo'nun teklifi kabul etmeme nedeni ortaya çıktı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda bu kapsamda ilk hedef orta saha transferi... Teknik direktör Fatih Terim, maç sonrasında yaptığı açıklamayla, "Okay'ı istedik, o da çok niyetliydi ama kulübü kabul etmedi." ifadelerini kullanmıştı. İspanyol temsilcisi Celta Vigo'nun, Galatasaray'ın yaptığı transfer teklifini neden kabul etmediği de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri