13 Eylül 2020, Pazar

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Fatih Terim Okay Yokuşlu için "istedik" demişti... Celta Vigo'nun teklifi kabul etmeme nedeni ortaya çıktı

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda bu kapsamda ilk hedef orta saha transferi... Teknik direktör Fatih Terim, maç sonrasında yaptığı açıklamayla, "Okay'ı istedik, o da çok niyetliydi ama kulübü kabul etmedi." ifadelerini kullanmıştı. İspanyol temsilcisi Celta Vigo'nun, Galatasaray'ın yaptığı transfer teklifini neden kabul etmediği de ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 13.09.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 13.09.2020 09:53
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Fatih Terim Okay Yokuşlu için istedik demişti... Celta Vigo'nun teklifi kabul etmeme nedeni ortaya çıktı

Sosyal medyadaki tepkilerden dolayı Badou Ndiaye transferinden vazgeçen Galatasaray yönetimi, sarı-kırmızılı taraftarların olumlu tepkileri üzerine de Okay Yokuşlu'yu gündemine almıştı.

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Fatih Terim Okay Yokuşlu için istedik demişti... Celta Vigo'nun teklifi kabul etmeme nedeni ortaya çıktı

Pazartesi günü girişimlere başlayan Galatasaray, 1 milyon Euro kiralık + 6 milyon Euro satın alma opsiyonlu son teklifini sundu.

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Fatih Terim Okay Yokuşlu için istedik demişti... Celta Vigo'nun teklifi kabul etmeme nedeni ortaya çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre Okay'ın bonservisini 10 milyon Euro olarak belirleyen Celta Vigo cephesi, "İlk 11'de kullanacağımız bir oyuncuyu kiralık göndermeyiz" cevabını verdi.

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Fatih Terim Okay Yokuşlu için istedik demişti... Celta Vigo'nun teklifi kabul etmeme nedeni ortaya çıktı

26 yaşındaki oyuncu dün de Celta Vigo'nun Eibar maçında ilk 11'de sahadaydı.

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Fatih Terim Okay Yokuşlu için istedik demişti... Celta Vigo'nun teklifi kabul etmeme nedeni ortaya çıktı

Bu arada Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de milli oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.

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