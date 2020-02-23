15 Mart 2020, Pazar

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Süper Lig'de zirve yarışı kızıştı! İşte güncel puan durumu (26. hafta)

Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Mücadeleler koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanırken, İttifak Holding Konyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-0 mağlup olarak üst üste 7. maçından da puan kaybıyla ayrıldı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Medical Park Stadyumu'nda karşılaşan Başakşehir'i ağırlayan Trabzonspor, rakibiyle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 23.02.2020 21:14 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020 18:11
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 26. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 26. hafta

18- Kayserispor 22 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 26. hafta

17- Ankaragücü 23 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 26. hafta

16- Rizespor 25 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 26. hafta

15- Yeni Malatya 25 PUAN

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