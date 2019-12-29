29 Aralık 2019, Pazar
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Spor yazarları Galatasaray-Antalyaspor maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk etti. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 5-1 kazanan sarı-kırmızılılar, devre arasına moralli bir şekilde girdi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları Galatasaray-Antalyaspor mücadelesini değerlendirmelerde bulundu. İşte Galatasaray-Antalyaspor maçı ile ilgili çarpıcı yorumlar...
Giriş Tarihi: 29.12.2019 09:50
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