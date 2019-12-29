Fenerbahçe'den tarihi hamle! Ersun Yanal'dan Fatih Terim'e transfer çalımı...

Süper Lig'in 17. haftasının son maçları oynanırken gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Tüm ekipler ocak ayı transfer dönemi için hummalı bir çalışma içinde. Transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray ve Fenerbahçe listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdürürken, sarı-lacivertlilerden tarihi bir transfer hamlesi geldi. İşte Galatasaray'ı kızdıracak bu transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 02:22 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 07:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





