29 Aralık 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den tarihi hamle! Ersun Yanal'dan Fatih Terim'e transfer çalımı...

Süper Lig'in 17. haftasının son maçları oynanırken gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Tüm ekipler ocak ayı transfer dönemi için hummalı bir çalışma içinde. Transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray ve Fenerbahçe listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdürürken, sarı-lacivertlilerden tarihi bir transfer hamlesi geldi. İşte Galatasaray'ı kızdıracak bu transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 29.12.2019 02:22 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 07:33
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Fenerbahçe'den tarihi hamle! Ersun Yanal'dan Fatih Terim'e transfer çalımı...

Ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala Süper Lig'de bütün ekipler listesindeki yıldızlar için harekete geçmeye başladı.

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Fenerbahçe'den tarihi hamle! Ersun Yanal'dan Fatih Terim'e transfer çalımı...

Ocak ayında transferde büyük bir hareketlilik yaşanacakken, Fenerbahçe ve Galatasaray öne çıkan takımlar olarak göze çarpıyor.

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Fenerbahçe'den tarihi hamle! Ersun Yanal'dan Fatih Terim'e transfer çalımı...

Galatasaray, Antalyaspor'u sahasında 5-0 mağlup ederek gövde gösterisi yaparken, sezonun ilk yarısını galibiyetle kapatmayı başardı.

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Fenerbahçe'den tarihi hamle! Ersun Yanal'dan Fatih Terim'e transfer çalımı...

Camiada bunun morali yaşanırken, sarı-kırmızılılarda gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-kırmızılılar listesindeki yıldızlar için temaslarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'den tarihi hamle! Ersun Yanal'dan Fatih Terim'e transfer çalımı...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar, ocak ayında 5 transferi bitirmek için kolları sıvamıştı.

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