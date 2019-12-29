29 Aralık 2019, Pazar
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'den tarihi hamle! Ersun Yanal'dan Fatih Terim'e transfer çalımı...
Süper Lig'in 17. haftasının son maçları oynanırken gözler artık tamamen ara transfer dönemine çevrildi. Tüm ekipler ocak ayı transfer dönemi için hummalı bir çalışma içinde. Transfer dönemini en hareketli geçirmesi beklenen Galatasaray ve Fenerbahçe listesindeki yıldızlarla görüşmelerini sürdürürken, sarı-lacivertlilerden tarihi bir transfer hamlesi geldi. İşte Galatasaray'ı kızdıracak bu transfer gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 29.12.2019 02:22 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019 07:33
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16
Daha Fazla Gör
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı