Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Ömer Bayram temposuz. Emre Kılınç ise yorgun ve verimsiz. Top ayağına yakışan, ne yaptığını bilen, çalım atan pas veren Babel ile hatalı paslar yapmasına rağmen coşkulu, istekli ve ısrarla hücuma katkı veren Sarrachi Galatasaray'ın ilk yarıda elle tutulan en iyi iki oyuncusuydu. Galatasaray'ın golüne de bu ikili imza attı. Sarrachi'nin ortasından gelen topu ancak Babel kalitesindeki bir oyuncu gol yapabilirdi.