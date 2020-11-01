01 Kasım 2020, Pazar

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Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Ankaragücü'nü Babel'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Aslan puanını 13'e çıkardı. Fotomaç yazarları da Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan zorlu karşılaşma ile ilgili flaş değerlendirmelerde bulundular. İşte o yazılar...

Giriş Tarihi: 01.11.2020 01:24 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 06:12
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Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - HAFTAYI KURTARDI

Galatasaray kadro istikrarını kaybetmenin sıkıntılarını yaşıyor. Her maça çıkan değişik onbir yüzünden oyuncular birbirleriyle uyumlu pas iletişimi kuramıyor. 1 puanlı Ankaragücü takımı Galatasaray'dan daha iyi pas yaptı, daha fazla hücuma çıktı, çok adamla Galatasaray'ın üzerine gitti. Etebo-Taylan ikilisi topu oyuna çabuk sokan oyuncular değil.

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Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Ömer Bayram temposuz. Emre Kılınç ise yorgun ve verimsiz. Top ayağına yakışan, ne yaptığını bilen, çalım atan pas veren Babel ile hatalı paslar yapmasına rağmen coşkulu, istekli ve ısrarla hücuma katkı veren Sarrachi Galatasaray'ın ilk yarıda elle tutulan en iyi iki oyuncusuydu. Galatasaray'ın golüne de bu ikili imza attı. Sarrachi'nin ortasından gelen topu ancak Babel kalitesindeki bir oyuncu gol yapabilirdi.

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Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Galatasaray'da Terim ile yönetim arasında barış sağlandıysa bu oyunculara da yansımalı. Yaratıcı Feghouli'yi kulübede oturtmak Galatasaray'ı cezalandırmaktır. Galatasaray'ın kötü oyunu "Feghouli oyuna girmeli" diye bağırıyordu. Fatih Terim, Feghouli ile ilgili kararı nedense 75'nci dakikada verdi. Arda'dan önce bence oyuna Cezayirli yıldız girmeliydi.

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Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Çünkü Galatasaray'ın sorunu mücadele etmekte değil yaratıcı oyuncuya sahip olamamanın yaşattığı verimsizlikti. Taylan-Etobo top kazanıyor ama oyuna sokamıyordu. Emre Kılınç da katkısızdı.

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Spor yazarları Galatasaray-Ankaragücü maçını değerlendirdi

Galatasaray çok iyi oynamadığı maçta sahanın en isteklisi Babel'in golü ile sadece üç puanı alıp haftayı kurtardı. Terim sezon başındaki kadro istikrarı oluşan takıma bir an önce dönmeli. Ayrıca Oğulcan'ı hazırlamalı. Galatasaray'ın bir başka sorunu da topu Onyekuru gibi rakip sahaya hızlı taşıyacak oyuncusunun olmaması.

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