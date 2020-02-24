Ali Koç dünya basınında! İşte böyle gördüler...

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Zirve yarışında büyük bir yara alan sarı-lacivertlilerin, ayrıca Kadıköy'de 21 yıllık yenilmezlik serisi de son buldu. Maç sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisine yönelik tezahüratlarda bulunan taraftarlarla tartıştı ve tribüne atladı. Ülkemizde geniş yankı uyandıran bu olay, dünya basınında da manşetlere taşındı. İşte dünya basınındaki o başlıklar...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 09:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





