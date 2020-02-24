24 Şubat 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Ali Koç dünya basınında! İşte böyle gördüler...

Süper Lig'in 23. haftasında Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Zirve yarışında büyük bir yara alan sarı-lacivertlilerin, ayrıca Kadıköy'de 21 yıllık yenilmezlik serisi de son buldu. Maç sonunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kendisine yönelik tezahüratlarda bulunan taraftarlarla tartıştı ve tribüne atladı. Ülkemizde geniş yankı uyandıran bu olay, dünya basınında da manşetlere taşındı. İşte dünya basınındaki o başlıklar...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 09:53 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 09:53
  • 1
  • 11
Ali Koç dünya basınında! İşte böyle gördüler...

Fenerbahçe taraftarının hedefindeki isimlerden biri de başkan Ali Koç oldu. Koç'un oturduğu bölümün tam alt kısmındaki Fenerium alt E tribününde başkana tepki gösterilmesi sonrasında ortalık karıştı.

  • 2
  • 11
Ali Koç dünya basınında! İşte böyle gördüler...

Koç, bazı taraftarların "Vizyon vizyon" diye bağırmasına çok sinirlendi. Taraftarların yanına gitmeye çalışan başkan Ali Koç'u korumaları sakinleştirmeye çalıştı.

  • 3
  • 11
Ali Koç dünya basınında! İşte böyle gördüler...

Başkan cam bariyere doğru hamle yaptı. Alt tribüne inmesi için engel olmaya çalışıldı ancak başarılı olunmadı. Başkan Koç'un dahil olduğu tartışma koridorlara da taşındı.

  • 4
  • 11
Ali Koç dünya basınında! İşte böyle gördüler...

O sırada yaşanan arbedede Ali Koç, bir taraftar grubuyla tartışma yaşadı. Ali Koç'un bu hareketi, dış basına ise böyle yansıdı;

  • 5
  • 11
Ali Koç dünya basınında! İşte böyle gördüler...

A BOLA (PORTEKİZ)

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden atladı ve kendi takımının taraftarlarına saldırdı."

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör