14 Eylül 2019, Cumartesi
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Spor yazarları Falcao'nun ilk maç performansını değerlendirdi!
Galatasaray formasıyla ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıkan Radamel Falcao, sahadaki hırslı yapısıyla göz doldurdu. Attığı golle takımına galibiyeti getiren Kolombiyalı yıldız, ilk maçında beğeni topladı. İşte spor yazarlarından Falcao değerlendirmesi...
Giriş Tarihi: 14.09.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 16:54
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