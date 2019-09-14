14 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Spor yazarları Falcao'nun ilk maç performansını değerlendirdi!

Galatasaray formasıyla ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıkan Radamel Falcao, sahadaki hırslı yapısıyla göz doldurdu. Attığı golle takımına galibiyeti getiren Kolombiyalı yıldız, ilk maçında beğeni topladı. İşte spor yazarlarından Falcao değerlendirmesi...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 16:48 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 16:54
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Spor yazarları Falcao'nun ilk maç performansını değerlendirdi!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao Türk Telekom stadyumu'nda taraftarların önüne çıktı.

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Spor yazarları Falcao'nun ilk maç performansını değerlendirdi!

Attığı golle galibiyeti getiren Falcao'nun gol dışındaki sahadaki hırsıda dikkatlerden kaçmadı.

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Spor yazarları Falcao'nun ilk maç performansını değerlendirdi!

Dünkü maçın ardından spor yazarları Radamel Falcao'nun performansını değerlendirdi. İşte o değerlendirmeler...

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Spor yazarları Falcao'nun ilk maç performansını değerlendirdi!

Levent Tüzemen

"Falcao'nun nasıl pozisyon aldığı, nasıl boş koşu yaptığı, rakip savunmaların önünde nasıl duvar olup arkadaşlarına pas dağıttığı ders olmalı.

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Spor yazarları Falcao'nun ilk maç performansını değerlendirdi!

Falcao'nun hızlı hareket edip hızlı düşünmesine Galatasaraylı oyuncular ayak uydurmakta zorlanıyorlar."

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