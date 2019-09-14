Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden açıklama!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda mücadele verecek. Sarı-Kırmızılılar'ın rakipleri ise Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge. İlk mücadelesine 18 Eylül'de Club Brugge karşısında çıkacak olan Galatasaray için Belçika kulübünün başkanı Bart Verhaeghe'den yorum geldi. Sarı kırmızılıların diğer bir rakibi PSG'nin formasını giyen Diallo da Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulundu...