14 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden açıklama!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda mücadele verecek. Sarı-Kırmızılılar'ın rakipleri ise Real Madrid, Paris Saint-Germain ve Club Brugge. İlk mücadelesine 18 Eylül'de Club Brugge karşısında çıkacak olan Galatasaray için Belçika kulübünün başkanı Bart Verhaeghe'den yorum geldi. Sarı kırmızılıların diğer bir rakibi PSG'nin formasını giyen Diallo da Galatasaray'la ilgili değerlendirmelerde bulundu...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 20:21 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 20:32
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden açıklama!

Club Brugge Başkanı Bart Verhaeghe, Mbaye Diagne'nin transferinden Şampiyonlar Ligi grubuna ve modern futbolun gelişmiş finansal boyutuna kadar pek çok konuda açıklamalar yaptı.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden açıklama!

İşte Verhaeghe röportajından öne çıkan noktalar;

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden açıklama!

"Belçika'nın lider kulübü ünvanını Anderlecht'ten devraldığını söyleniyor, katılıyor musunuz?"

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden açıklama!

Herkes böyle söylüyor. Ülkenin en büyük bütçeye sahip kulübü olduk. Bu hikaye 9 yıl önce başladık ve birçok insanın katkılarıyla bu noktaya ulaştık.

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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden açıklama!

Şu ana kadar ulaştığımız noktadan ötürü mutluyuz. Antrenman sahaları, tesisler yaptık. Her şey istediğimiz gibi oldu. Antrenörler, takım, futbolcular.

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