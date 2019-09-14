14 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Dünya basınında Falcao yankıları! Quaresma ve Falcao...

Galatasaray ile ilk maçına çıkan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. Sarı-kırmızılı forma altında ilk maçında gol atma başarısı gösteren yıldız futbolcu takımına galibiyeti getiren isim oldu. Radamel Falcao'nun performansı dünya basınında da geniş yer buldu. İşte dış basında Falcao yorumları...

Giriş Tarihi: 14.09.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 14:28
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Dünya basınında Falcao yankıları! Quaresma ve Falcao...

Galatasaray, Süper Lig 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti.

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Dünya basınında Falcao yankıları! Quaresma ve Falcao...

Sarı-kırmızılı takımda Falcao ve Lemina ilk kez bir resmi maçta forma giydi.

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Dünya basınında Falcao yankıları! Quaresma ve Falcao...
Tıklım tıklım tribünler önünde oynanan maçta gözler Galatasaray'ın yıldızı Falcao'nun üstündeydi.
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Dünya basınında Falcao yankıları! Quaresma ve Falcao...
Topla her buluştuğunda farkını ortaya koyan Kolombiyalı yıldız, takım arkadaşlarına pas istasyonları oluşturdu.
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Dünya basınında Falcao yankıları! Quaresma ve Falcao...
Topsuz oyundaki başarısı ile de dikkat çeken yıldız futbolcu, sarı kırmızılıları galibiyete taşıyan golü 38. dakikada Radamel kaydetti.
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