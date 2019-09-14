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Dünya basınında Falcao yankıları! Quaresma ve Falcao...
Galatasaray ile ilk maçına çıkan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. Sarı-kırmızılı forma altında ilk maçında gol atma başarısı gösteren yıldız futbolcu takımına galibiyeti getiren isim oldu. Radamel Falcao'nun performansı dünya basınında da geniş yer buldu. İşte dış basında Falcao yorumları...
Giriş Tarihi: 14.09.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 14:28
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