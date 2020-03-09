Spor yazarları Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Galatasaray ile karşılaştı. Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip 1-0 öne geçmesine rağmen ilk yarıda skoru koruyamadı ve 2-1 ilk yarıyı geride kapattı. İkinci yarı Seri'nin Fernando'ya yaptığı müdahale sonrasında penaltı kazanan Yiğidolar, Emre Kılınç'la golü buldu ve skoru eşitledi. Maçta başka gol olmayınca mücadele 2-2 sona erdi ve iki takım da puanını 49'a yükseltti. por yazarları da Sivasspor-Galatasaray arasında oynanan karşılaşma ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte o değerlendirmeler...

Giriş Tarihi: 09.03.2020 10:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





