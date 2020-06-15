15 Haziran 2020, Pazartesi

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Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi itirafı! Galatasaray...

Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Çaykur Didi Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Karadeniz ekibi, rakibini 2-0 mağlup ederek corona virüsü salgını sonrası lige galibiyetle başladı. Mücadele sonrası açıklamalar yapan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ve Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Vedat Muriqi'nin sarı-kırmızılı takıma transferinin gerçekleşmeme nedenini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 02:24
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Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi itirafı! Galatasaray...

Hasan Kartal, Galatasaray maçı sonrası geçen sene sarı-kırmızılı takıma mağlup oldukları maça gönderme yaparak "Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah'ın sopası yok. Biz çalıştık ve sonucunu aldık. Çocuklarımızı iyi hazırladık. Şansımız da yanımızdaydı ve iyi bir galibiyet aldık, inşallah daha iyiye doğru gideriz." dedi.

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Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi itirafı! Galatasaray...

"KEŞKE MUSLERA..."
Fernando Muslera'nın sakatlanmasıyla ilgili konuşan Hasan Kartal "Keşke Fernando Muslera sakatlanmasaydı da bu maçı kaybetseydik. Muslera'nın ayağının kırılmasında bizim oyuncumuzun suçu yok.

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Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi itirafı! Galatasaray...

Florin Andone'nin pozisyonu penaltı mı bilemem, ben anlamam o işlerden." ifadelerini kullandı.

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Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi itirafı! Galatasaray...

"HAKEMDEN ANLAMAM"
Hasan Kartal, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansıyla ilgili gelen soru üzerine de "Hakemden anlamam, herhalde iyi yönetti. Geçen seneki maçta olanları kör cahil bile anlar.

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Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi itirafı! Galatasaray...

Açık bir şekilde görülen olaylar vardı, bu maç öyle mi? Geçen sene ne oldu, bana az ceza verildi, hakem ne oldu? O hakem şimdi yok. Federasyon da doğruyu gördü." açıklamasını yaptı.

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