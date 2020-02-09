09 Şubat 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Southampton'dan Mario Lemina kararı! Önümüzdeki sezon...

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Southampton'dan kiraladığı Mario Lemina gösterdiği performans ve mücadeleci yapısıyla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi konumuna geldi. Teknik direktör Fatih Terim'in önümüzdeki sezon da kadrosunda görmek istediği Gabonlu yıldız için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Southampton Kulübü kararını verdi.

Giriş Tarihi: 09.02.2020 02:12 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 06:48
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Southampton'dan Mario Lemina kararı! Önümüzdeki sezon...

Sarı-kırmızılı takımın başarılı orta saha oyuncusu Mario Lemina ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kiralanan Gabonlu yıldız gösterdiği performansla teknik heyetten tam not aldı.

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Southampton'dan Mario Lemina kararı! Önümüzdeki sezon...

Gösterdiği performansın yanında sahada gösterdiği hırslı ve mücadeleci tavırla Galatasaray taraftarının beğenisini kazanan Mario Lemina'nın kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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Southampton'dan Mario Lemina kararı! Önümüzdeki sezon...

Galatasaray yönetimi sözleşmesinde 16 milyon euro'luk satın alma bedeli olan Mario Lemina'yı bir kez daha kiralamak için sezon sonunda Southampton'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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Southampton'dan Mario Lemina kararı! Önümüzdeki sezon...

SOUTHAMPTON SATMAK İSTİYOR!
Ancak The Telegraph gazetesine göre, Premier Lig ekibi kararını çoktan verdi. Lemina'yı sezon sonunda kiralamak değil satmak istiyor. Ayrıca Elyounoussi, Hoedt ve Guido Carrillo'nun da gözden çıkarıldığı ifade edildi.

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Southampton'dan Mario Lemina kararı! Önümüzdeki sezon...

LAZIO DEVREDE!
Sezon başında İngiliz kulübü Southampton'dan 1 milyon euro'ya kiralanan Mario Lemina için İtalyan devi Lazio'nun devreye girdiği öğrenildi. Lazio'nun sezonun bitmesinin ardından Southampton kulübüyle girişimlere başlayacağı ifade edildi.

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