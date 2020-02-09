09 Şubat 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i

Süper Lig'de ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray yakaladığı 4 maçlık seriyi 21. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Kasımpaşa karşısında da sürdürmek istiyor. Daha önceki yıllarda Kasımpaşa karşısında çıktığı 31 maçın 20'sini kazanan sarı-kırmızılılar 5 ise ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin üst sıralarındaki takımların birbiri ile karşılaşacağı haftada hata yapmak istemeyen Galatasaray, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da sahaya çıkacağı 11 merakla bekleniyordu. İşte Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 09.02.2020 02:03 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 06:48
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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i

Süper Lig'de aldığı üst üste 4 galibiyetle rakiplerine "Ben buradayım" mesajı veren son iki yılın şampiyonu Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında boy gösteriyor.

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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i

Kemal Özdeş ve Tayfur Havutçu'yu gönderdikten sonra Fuat Çapa ile anlaşan lacivert-beyazlılar, Aslan'a engel olmak istiyor.

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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i

Sarı-kırmızılıların ise galibiyet serisini bozmaya hiç niyeti yok. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı tecrübeli hakem Mete Kalkavan yönetecek Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın 32. kez karşı karşıya gelecek.

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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i

FALCAO VE BELHANDA YOK

Galatasaray'da sakatlığı süren Radamel Falcao ile sarı kart cezalısı Younes Belhanda forma giyemeyecek. Marcelo
Saracchi'nin son durumu ise bugün belli olacak.

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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i

Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosundan farklı bir 11'le sahaya çıkacak. Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, Radamel Falcao'nun 38'de attığı golle 1-0 kazanmayı başarmıştı.

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