09 Şubat 2020, Pazar
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Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i
Süper Lig'de ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray yakaladığı 4 maçlık seriyi 21. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Kasımpaşa karşısında da sürdürmek istiyor. Daha önceki yıllarda Kasımpaşa karşısında çıktığı 31 maçın 20'sini kazanan sarı-kırmızılılar 5 ise ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin üst sıralarındaki takımların birbiri ile karşılaşacağı haftada hata yapmak istemeyen Galatasaray, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da sahaya çıkacağı 11 merakla bekleniyordu. İşte Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...
Giriş Tarihi: 09.02.2020 02:03 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 06:48
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