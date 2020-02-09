Fatih Terim'den sürpriz karar! İşte Galatasaray'ın Kasımpaşa 11'i

Süper Lig'de ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yapan Galatasaray yakaladığı 4 maçlık seriyi 21. hafta mücadelesinde karşılaşacağı Kasımpaşa karşısında da sürdürmek istiyor. Daha önceki yıllarda Kasımpaşa karşısında çıktığı 31 maçın 20'sini kazanan sarı-kırmızılılar 5 ise ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Ligin üst sıralarındaki takımların birbiri ile karşılaşacağı haftada hata yapmak istemeyen Galatasaray, sahaya mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor. Karşılaşma öncesi iki takımın da sahaya çıkacağı 11 merakla bekleniyordu. İşte Kasımpaşa-Galatasaray mücadelesinin muhtemel 11'leri...