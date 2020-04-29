29 Nisan 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe ve Galatasaray iki yıldız için transfer savaşında!

Son iki sezonda Emre Akbaba, Deniz Türüç ve Vedat Muriç gibi isimler için transfer savaşı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, yine transfer savaşında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, sarı-kırmızılıların her konuda anlaştığı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için devreye girdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 09:15
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Fenerbahçe ve Galatasaray iki yıldız için transfer savaşında!

Transferde son yıllarda büyük bir savaş içine giren ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray, bu transfer döneminde de kılıçları çekti!

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Fenerbahçe ve Galatasaray iki yıldız için transfer savaşında!

Galatasaray iki sezon önce Fenerbahçe'yle girdiği Emre Akbaba yarışında mutlu sona ulaşan taraf olmuştu.

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Fenerbahçe ve Galatasaray iki yıldız için transfer savaşında!


Fenerbahçe ise geçtiğimiz sezon Kosovalı golcü Vedat Muriç'i deyim yerindeyse Aslan'ın ağzından kapmış ve ezeli rakibinden rövanşı almıştı.

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Fenerbahçe ve Galatasaray iki yıldız için transfer savaşında!

İki ekip bu kez de Sivasspor'un yerli yıldızları Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için amansız bir yarışa girdi.

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Fenerbahçe ve Galatasaray iki yıldız için transfer savaşında!

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın salgının etkilerini gerekçe göstererek iki futbolcu ile ocak ayında yaptığı ön anlaşmalarda indirip talep etmesini fırsat bilerek temaslara start verdi.

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