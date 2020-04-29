Fenerbahçe ve Galatasaray iki yıldız için transfer savaşında!

Son iki sezonda Emre Akbaba, Deniz Türüç ve Vedat Muriç gibi isimler için transfer savaşı veren Fenerbahçe ve Galatasaray, yine transfer savaşında karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, sarı-kırmızılıların her konuda anlaştığı Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için devreye girdi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 29.04.2020 09:15 ABONE OL