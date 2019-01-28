Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Galatasarayın transfer tahtasında kimler var?

28 Ocak 2019, Pazartesi
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Sosyal medyayı sallayan paylaşım! Galatasaray'ın transfer tahtasında kimler var?
Transfer döneminin bitmesine az günler kala Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Öncelik olarak forvet arayışında olan Galatasaray'da yöneticiler ve teknik heyet sosyal medyadan 'çalışıyoruz' mesajı verdi.
Giriş Tarihi: 28.01.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 09:39
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