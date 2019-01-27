28 Ocak 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a golcü müjdesi!

Sarı-kırmızılı yönetim, teklifini 3.5 milyon euro'ya çıkardı ve Guangzhou Evergrande'yi ikna etmeyi başardı. 29 yaşındaki başarılı oyuncunun birkaç gün içinde İstanbul'da olacağı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 27.01.2019 22:22 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 07:49
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Galatasaraya golcü müjdesi!

Galatasaray'da tüm camia forvet transferini merakla beklerken, herkesin İstanbul'a gelmesi için yolunu gözlediği Alan Carvalho'da pürüz çıkması büyük bir şok yaşatmıştı.

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Galatasaraya golcü müjdesi!

Ancak A Spor'un son dakika iddiasına göre, Galatasaray bu kez Brezilyalı golcünün transferi için anlaşma sağladı.

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Galatasaraya golcü müjdesi!

Ayrıca Alan'ın birkaç günü içinde İstanbul'a geleceği de kaydedildi.

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Galatasaraya golcü müjdesi!

Galatasaray'ın Guangzhou Evergrande'ye 3.5 milyon euro teklif ettiği belirtildi.

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Galatasaraya golcü müjdesi!

ANLAŞMA 3.5 YILLIK

Sarı-kırmızılılar böylelikle bonservis bedeline 500 bin euro zam yaparken Çin kulübünü de ikna etmiş oldu.

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