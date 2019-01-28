28 Ocak 2019, Pazartesi
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İtalyan model Galatasaray
Zorlu Göztepe deplasmanında tek golle kazanarak çok önemli 3 puanı almayı başaran Galatasaray'da sezonun ilk yarısına göre göze çarpan en büyük değişiklik takımın direnci oldu... Devre arasında Fatih Terim'in isteğiyle göreve gelen İtalyan kondisyoner Alberto Bartali farkı kendini göstermeye başladı.
Giriş Tarihi: 28.01.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 09:51
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