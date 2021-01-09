09 Ocak 2021, Cumartesi

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Galatasaray'da Radamel Falcao'ya sürpriz talip! Dünya devinin listesine girdi

Galatasaray'ın yüksek maliyeti ve sakatlık problemi nedeniyle yollarını ayırmak istediği Radamel Falcao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Adı ABD ve Meksika ekipleriyle anılan golcü futbolcuya dünya devi talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.01.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 09.01.2021 11:08
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Galatasaray'da Radamel Falcao'ya sürpriz talip! Dünya devinin listesine girdi

Galatasaray'da Radamel Falcao için sürpriz yaşanabilir... Ayrılığına neredeyse kesin gözüyle bakılan Kolombiyalı yıldız dünya devine transfer olabilir.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'ya sürpriz talip! Dünya devinin listesine girdi

Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla bir türlü isteneni veremeyen Falcao, kulüple yol ayrımına gelmişti.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'ya sürpriz talip! Dünya devinin listesine girdi

Galatasaray da Falcao'yu satarak hem maliyetinden kurtulmak istiyor hem de para kazanmayı düşünüyordu.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'ya sürpriz talip! Dünya devinin listesine girdi

Bu bağlamda menajerlere Falcao için kulüp bulmasını söyleyen Galatasaray'ı sevindiren haber geliyor.

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Galatasaray'da Radamel Falcao'ya sürpriz talip! Dünya devinin listesine girdi

Esdiario'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Diego Costa'nın Atletico Madrid'den ayrılmasının ardından teknik direktör Simeone, forvet hattı için listesine çeşitli isimler aldı.

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