Galatasaray'da Radamel Falcao'ya sürpriz talip! Dünya devinin listesine girdi

Galatasaray'ın yüksek maliyeti ve sakatlık problemi nedeniyle yollarını ayırmak istediği Radamel Falcao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Adı ABD ve Meksika ekipleriyle anılan golcü futbolcuya dünya devi talip oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)