04 Temmuz 2019, Perşembe
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Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir araya gelen sarı kırmzılı ekip yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Oyuncuların bir grubu, sağlık kontrollerine tabi tutulurken diğer grup antrenman yaptı. Yeni transferle Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve Ozornwafor idmanda yer aldı.
Giriş Tarihi: 04.07.2019 20:19 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 20:20
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