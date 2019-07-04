Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir araya gelen sarı kırmzılı ekip yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Oyuncuların bir grubu, sağlık kontrollerine tabi tutulurken diğer grup antrenman yaptı. Yeni transferle Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve Ozornwafor idmanda yer aldı.