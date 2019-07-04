04 Temmuz 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah saatlerinde bir araya gelen sarı kırmzılı ekip yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Oyuncuların bir grubu, sağlık kontrollerine tabi tutulurken diğer grup antrenman yaptı. Yeni transferle Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve Ozornwafor idmanda yer aldı.

Giriş Tarihi: 04.07.2019 20:19 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 20:20
  • 1
  • 24
Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
  • 2
  • 24
Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
  • 3
  • 24
Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
  • 4
  • 24
Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
  • 5
  • 24
Son şampiyon Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör