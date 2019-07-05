Galatasaray'dan transfer bombası! Yeni Melo'sunu buldu...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da orta saha için yeni bir isim gündeme geldi. Scoutların yakından takip ettiği Brezilya'da top koşturan ön libero Galatasaray'ın radarına girdi. Galatasaray, oyuncunun kulübünden olumsuz yanıt aldı ama transfer için ısrar sürüyor. İşte transfer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 05.07.2019 01:22 Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 08:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





