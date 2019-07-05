05 Temmuz 2019, Cuma

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Galatasaray'dan transfer bombası! Yeni Melo'sunu buldu...

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray'da orta saha için yeni bir isim gündeme geldi. Scoutların yakından takip ettiği Brezilya'da top koşturan ön libero Galatasaray'ın radarına girdi. Galatasaray, oyuncunun kulübünden olumsuz yanıt aldı ama transfer için ısrar sürüyor. İşte transfer haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 05.07.2019 01:22 Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 08:00
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Galatasaray'dan transfer bombası! Yeni Melo'sunu buldu...

5. yıldız ve Şampiyonlar Ligi'nde başarı parolalarıyla sezona giren Galatasaray, transferde vakit kaybetmek istemiyor.

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Galatasaray'dan transfer bombası! Yeni Melo'sunu buldu...

Ozornwafor, Babel, Adem Büyük, Şener Özbayraklı ve Jimmy Durmaz transferleriyle kadrosunu zenginleştiren Cimbom, orta saha için de takviye arayışlarını sürdürüyor.

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Galatasaray'dan transfer bombası! Yeni Melo'sunu buldu...

Galatasaray, Sevilla'ya gitmesi gündemde olan ön liberosu Fernando'nun yerine yine bir Sambacı buldu.

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Galatasaray'dan transfer bombası! Yeni Melo'sunu buldu...

Galatasaray'ın bu bölge için teklif götürdüğü isim Flamengo'dan Gustavo Cuellar...

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Galatasaray'dan transfer bombası! Yeni Melo'sunu buldu...

Transfer listesinde birçok yıldız bulunan Galatasaray'da yeni bir isim gündeme geldi. Brezilya basını, sarı-kırmızılıların Gustavo Cuellar için harekete geçtiğini belirtti.

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