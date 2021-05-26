26 Mayıs 2021, Çarşamba

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Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'den Galatasaray'a çılgın transfer teklifi! Dünya yıldızı...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarla ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Usta gazeteci, yaptığı açıklamada Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve yıldız futbolcuyu sarı-kırmızılı kulübe teklif ettiğini söyledi. İşte o isim... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 26.05.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 10:35
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Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'den Galatasaray'a çılgın transfer teklifi! Dünya yıldızı...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını son haftaya kadar sürdüren ancak sezonu ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

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Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'den Galatasaray'a çılgın transfer teklifi! Dünya yıldızı...

Başkanlık seçimi için geri sayıma geçen sarı-kırmızılılarda bir yandan transfer çalışmaları sürüyor.

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Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'den Galatasaray'a çılgın transfer teklifi! Dünya yıldızı...

Son iki sezonda şampiyonluk sevinci yaşamayan Cimbom, gelecek sezonu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğunu elde etmek istiyor.

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Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'den Galatasaray'a çılgın transfer teklifi! Dünya yıldızı...

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, geniş rotasyonlu bir kadro kurarak yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar alacak bir kadro kurmayı amaçlıyor.

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Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'den Galatasaray'a çılgın transfer teklifi! Dünya yıldızı...

Dünyanın dört bir yanından arayışlarına devam eden sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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