26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberleri: Real Madrid'den Galatasaray'a çılgın transfer teklifi! Dünya yıldızı...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de sezonu averaj farkıyla Beşiktaş'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmayı amaçlayan sarı-kırmızılılarla ilgili çok konuşulacak bir transfer iddiası ortaya atıldı. Usta gazeteci, yaptığı açıklamada Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve yıldız futbolcuyu sarı-kırmızılı kulübe teklif ettiğini söyledi. İşte o isim... (GS spor haberi)
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