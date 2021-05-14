Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini hazırladı! 2 ayrılık 4 imza

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ardından çıktığı 5 maçta 15 puan toplayarak lider Beşiktaş'la 6 puan farkı kapattı. Ligde Yeni Malatyaspor ile final maçına çıkacak sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesinde kadro planlamasına da başladı. Transfer döneminin başlamasına az bir süre kala 2 ayrılığa karar verilirken, oluşacak bütçeyle birlikte 4 de imza atılacak. İşte son gelişmeler o futbolcular... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 14.05.2021 13:32 ABONE OL