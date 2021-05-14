14 Mayıs 2021, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini hazırladı! 2 ayrılık 4 imza
Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ardından çıktığı 5 maçta 15 puan toplayarak lider Beşiktaş'la 6 puan farkı kapattı. Ligde Yeni Malatyaspor ile final maçına çıkacak sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesinde kadro planlamasına da başladı. Transfer döneminin başlamasına az bir süre kala 2 ayrılığa karar verilirken, oluşacak bütçeyle birlikte 4 de imza atılacak. İşte son gelişmeler o futbolcular... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
- 1
- 22
- 2
- 22
- 3
- 22
- 4
- 22
- 5
- 22
Daha Fazla Gör
- Ramazan bayramı mesajları | En güzel bayram mesajları! 2021 Ramazan Bayramı resimli, kısa, uzun ve anlamlı mesajlar...
- Kader maçı! Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Gençlerbirliği - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gaziantep FK - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hedef mutlak galibiyet! Fenerbahçe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig