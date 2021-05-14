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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini hazırladı! 2 ayrılık 4 imza

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ardından çıktığı 5 maçta 15 puan toplayarak lider Beşiktaş'la 6 puan farkı kapattı. Ligde Yeni Malatyaspor ile final maçına çıkacak sarı-kırmızılı takım, yeni sezon öncesinde kadro planlamasına da başladı. Transfer döneminin başlamasına az bir süre kala 2 ayrılığa karar verilirken, oluşacak bütçeyle birlikte 4 de imza atılacak. İşte son gelişmeler o futbolcular... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 14.05.2021 13:32
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini hazırladı! 2 ayrılık 4 imza

Spor Toto Süper Lig'de 5'te 5 yaparak lider Beşiktaş'ı yakalayan Galatasaray, 42. ve son haftada Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini hazırladı! 2 ayrılık 4 imza

Sarı-kırmızılı takım 6 puan geriden gelerek rakibini yakalarken, -2 averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini hazırladı! 2 ayrılık 4 imza

Şampiyonluk için ince hesaplara giren Cimbom, 3 puan alıp Beşiktaş'ın takılması halinde 2020-2021 sezonunda şampiyonluğunu ilan edecek.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini hazırladı! 2 ayrılık 4 imza

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde istediği transferleri zamanında alamayan Aslan, bu sefer ince eleyip sık dokuyacak.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Fatih Terim transfer listesini hazırladı! 2 ayrılık 4 imza

İlk etapta takımdan ayrılacak isimleri belirleyen teknik direktör Fatih Terim, bu isimlerden oluşacak maaş bütçesiyle de elini rahatlatmış olacak.

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