28 Mayıs 2021, Cuma

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan dev hamle! Eski gözdesi...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu averajla 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, yeni sezon transfer planlaması başladı. Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Abdürrahim Albayrak, yıldız bir isim için girişimlere başladı. Cimbom, daha önce de gündemine gelen o isim için tüm şartları zorlama kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 28.05.2021 08:58
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray eski gözdesini gündemine aldı! Haber yolladı

Süper Lig'de sezonu 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile büyük oranda anlaşan sarı kırmızılılar, hedefine yıldız bir oyuncuyu aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray eski gözdesini gündemine aldı! Haber yolladı

Galatasaray'da yönetim ve teknik direktör belirsizliğine rağmen transfer çalışmaları sürüyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray eski gözdesini gündemine aldı! Haber yolladı

Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara ile ön anlaşma sağlayan Aslan'da, bu sefer ki hedef 10 numara transferi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray eski gözdesini gündemine aldı! Haber yolladı

Alpaslan ile Aytaç Kara'nın Haziran başında resmen açıklanması bekleniyor.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray eski gözdesini gündemine aldı! Haber yolladı

Abdürrahim Albayrak tarafından yürütülen transfer harekatında, yıldız bir isim menajerler tarafından Galatasaray'a önerildi. Galatasaray'ın, geçmiş dönemde de ilgilendiği ancak kadrosuna katamadığı yıldız oyuncuyu bu dönemde transfer etmek istiyor.

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