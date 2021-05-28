28 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'dan dev hamle! Eski gözdesi...
Spor Toto Süper Lig'de sezonu averajla 2. sırada tamamlayan Galatasaray'da, yeni sezon transfer planlaması başladı. Fatih Terim'in verdiği liste doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Abdürrahim Albayrak, yıldız bir isim için girişimlere başladı. Cimbom, daha önce de gündemine gelen o isim için tüm şartları zorlama kararı aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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