11 Mayıs 2021, Salı
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gizli transfer operasyonu! Yıldız adayı orta saha... | GS transfer haberleri
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması tamamlandı. Fatih Terim'in listesine göre yapılacak transferler arasında 2 genç yetenek bulunuyor. Mostafa Mohamed, Onyekuru, Gedson Fernandes gibi yıldız futbolcuların geleceği de belli oldu. İşte Galatasaray'ın transfer hedefi...
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