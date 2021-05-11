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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gizli transfer operasyonu! Yıldız adayı orta saha... | GS transfer haberleri

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması tamamlandı. Fatih Terim'in listesine göre yapılacak transferler arasında 2 genç yetenek bulunuyor. Mostafa Mohamed, Onyekuru, Gedson Fernandes gibi yıldız futbolcuların geleceği de belli oldu. İşte Galatasaray'ın transfer hedefi...

Giriş Tarihi: 11.05.2021 14:14 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 14:33
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gizli transfer operasyonu! Yıldız adayı orta saha... | GS transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sırada yer alan ve şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'da gelecek sezon çalışmaları şimdiden başladı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gizli transfer operasyonu! Yıldız adayı orta saha... | GS transfer haberleri

Başkanlık seçiminin ertelenmesi transfer harekatını yavaşlatan unsurlar arasında yer alsa bile Fatih Terim'in listesi hazır.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gizli transfer operasyonu! Yıldız adayı orta saha... | GS transfer haberleri

Takımdan ayrılması muhtemel isimler ve indirim yapacak futbolculardan büyük bir kâr elde edecek olan Aslan, genç, dinamik ve potansiyel futbolculara yöneldi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gizli transfer operasyonu! Yıldız adayı orta saha... | GS transfer haberleri

Yüksek maaş alan isimlerle bir görüşme yapılacak. Bu futbolculardan ya kulüp bulmaları ya indirim yapmaları istenecek.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da gizli transfer operasyonu! Yıldız adayı orta saha... | GS transfer haberleri

MARCELO SARACCHI

Kiralık sözleşmeli futbolculardan biri olan Marcelo Saracchi sezon sonunda takımdan ayrılacak.

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