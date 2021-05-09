09 Mayıs 2021, Pazar

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı maestro! Sezon sonunda bomba patlıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, 40. haftada lider Beşiktaş'ı ağırladı ve mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılarak umudunu sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda camiada olumlu bir hava yakalanırken, teknik direktör Fatih Terim de derbi galibiyetini "Vazgeçmemek bizim ruhumuzda var" sözleriyle değerlendirmişti. Ligin bitimine 2 maç kala sarı-kırmızılı takım, kısa bir süre sonra başlayacak transfer dönemi için de harekete geçti. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Cimbom'un ilk hedefi ise orta saha transferi. Aslan, aradığı maestroyu ise İngiltere'de buldu. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.05.2021 11:44
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı maestro! Sezon sonunda bomba patlıyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı içinde bulunan Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı maestro! Sezon sonunda bomba patlıyor

Sarı-kırmızılı takım, galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve puan farkını 3'e indirdi.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı maestro! Sezon sonunda bomba patlıyor

Ezeli rakibine karşı üstün oynayan Cimbom, ligin bitmesine 2 hafta kala şampiyonluk umudunu da korudu.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı maestro! Sezon sonunda bomba patlıyor

Teknik direktör Fatih Terim de maç sonu yaptığı açıklamada "Galatasaray vazgeçmeyecek ama önce kendi maçını kazanmayı amaçlayacak. Galatasaray, kendi maçını kazandıktan sonra diğer sonuçlara bakar. İnsan bu futbolu ve sonucu görünce, bazı şeylere üzülüyor tabii." ifadelerini kullandı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı maestro! Sezon sonunda bomba patlıyor

Deneyimli teknik adam ayrıca maç sonu basın toplantısında kendisine sözleşmesinin sezon sonunda biteceğinin hatırlatılması üzerine, "Bu konuda fikrim var ama bunlardan uzak maçlara hazırlanıyoruz. Derbiyi kazanan oyuncuların önüne geçmeyelim" diyerek ayrılığa dair de açık kapı bıraktı.

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