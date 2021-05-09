09 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'a dünya yıldızı maestro! Sezon sonunda bomba patlıyor
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray, 40. haftada lider Beşiktaş'ı ağırladı ve mücadeleden 3-1 galibiyetle ayrılarak umudunu sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda camiada olumlu bir hava yakalanırken, teknik direktör Fatih Terim de derbi galibiyetini "Vazgeçmemek bizim ruhumuzda var" sözleriyle değerlendirmişti. Ligin bitimine 2 maç kala sarı-kırmızılı takım, kısa bir süre sonra başlayacak transfer dönemi için de harekete geçti. Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Cimbom'un ilk hedefi ise orta saha transferi. Aslan, aradığı maestroyu ise İngiltere'de buldu. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve o futbolcu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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