18 Şubat 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da o isim gidiyor! Fatih Terim alternatifini buldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da devre arası transfer dönemi oldukça hareketli geçerken gelecek sezonun çalışmaları da ara vermeden sürmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda takıma katılacak futbolcular kadar, gönderilecek isimler de merak edilen konular arasında. İşte Galatasaray'daki son detaylar...

Giriş Tarihi: 17.02.2021 20:30 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 08:36
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da o isim gidiyor! Fatih Terim alternatifini buldu

2020-2021 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray; yaz döneminde 8, devre arasında ise kadrosuna 5 ismi transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da o isim gidiyor! Fatih Terim alternatifini buldu

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deviren ve psikolojik üstünlüğü ele alan G.Saray, liderlik koltuğuna da oturdu.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da o isim gidiyor! Fatih Terim alternatifini buldu

Ligde ritim yakalayan Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor'la karşılaştı ve mücadeleden 3-2 mağlup ayrılarak kupaya veda etmişti.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da o isim gidiyor! Fatih Terim alternatifini buldu

Cimbom, Ligin 25. haftasında ise sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla devirmeyi başardı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da o isim gidiyor! Fatih Terim alternatifini buldu

Teknik Direktör Fatih Terim bir yandan takımını zorlu maratonda lider tutmayı planlarken bir yandan da transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

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