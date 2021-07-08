08 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte Fatih Terim'in yeni gözdeleri
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer hareketliliği arttı. Başkanlık seçiminin ardından yeni yönetimin belli olmasıyla birlikte transferde gaza basan Cimbom, ilk olarak Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara hamleleriyle kadrosunu güçlendirmişti. Genç futbolcu Barış Alper Yılmaz ile de her konuda anlaşan ve oyuncunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması beklenen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda iki yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isimler... (GS spor haberi)
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