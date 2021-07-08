08 Temmuz 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte Fatih Terim'in yeni gözdeleri

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer hareketliliği arttı. Başkanlık seçiminin ardından yeni yönetimin belli olmasıyla birlikte transferde gaza basan Cimbom, ilk olarak Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara hamleleriyle kadrosunu güçlendirmişti. Genç futbolcu Barış Alper Yılmaz ile de her konuda anlaşan ve oyuncunun transferini kısa süre içerisinde açıklaması beklenen sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda iki yıldız futbolcunun transferi için düğmeye bastı. İşte o isimler... (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.07.2021 14:11 Güncelleme Tarihi: 08.07.2021 14:11
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte Fatih Terim'in yeni gözdeleri

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte hem yönetim hem de teknik direktör belirsizliği yaşayan sarı-kırmızılılarda Burak Elmas'ın başkanlığa seçilmesinin ardından takımın başına yeniden Fatih Terim'i getirmesiyle birlikte sorun ortadan kalktı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte Fatih Terim'in yeni gözdeleri

Burak Elmas başkan seçilir seçilmez ayağının tozuyla İstanbul'a gelerek Florya'da takımın başında antrenmana çıkan teknik direktör Fatih Terim, bir yandan yeni sezon için oyuncu arayışlarına devam ediyor.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte Fatih Terim'in yeni gözdeleri

Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara takviyeleriyle yaz transfer dönemine giriş yapan sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Barış Alper Yılmaz ile de prensip anlaşması sağladı. Cimbom'un 21 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini önümüzdeki günlerde resmen açıklaması bekleniyor.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte Fatih Terim'in yeni gözdeleri

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hamlesinden sonra yapılacak diğer takviyeler de merak konusu oldu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiraladığı Henry Onyekuru, Gedson Fernandes ve Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren yönetim, listedeki diğer isimler için de temaslarına devam ediyor.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray bombaları patlatıyor! İşte Fatih Terim'in yeni gözdeleri

Eksik olarak görülen yerlere uygun maliyetli ve nokta atışı transferler yapmak isteyen Galatasaray'da önceliklerden biri de forvet transferi. Yeni sezon öncesi Mbaye Diagne'yi kadroda düşünmeyen sarı-kırmızılılar; sakatlık sorunu ve yüksek maliyeti nedeniyle Radamel Falcao'yu da elinden çıkarmak istiyor.

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