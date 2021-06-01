01 Haziran 2021, Salı

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

Spor Toto Süper Lig'de averajla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, 19 Haziran'da seçime gidecek. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi bitecek oyuncuların geleceği, teknik direktör Fatih Terim'le devam edilip edilmeyeceği gibi birçok belirsizlik hakimken bir yandan da transfer çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda Cimbom için müthiş bir iddia ortaya atılırken, Fenerbahçe'nin eski yıldızının Aslan olmak istediği kaydedildi. İşte son gelişmeler ve o yıldız... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 01.06.2021 10:07
ABONE OL
  • 1
  • 12
Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu averaj farkıyla Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray sezonu 2. sırada tamamladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

Büyük hayal kırıklığı yaşayan sarı kırmızılılar, defteri kapatıp önümzüdeki sezon için çalışmalara başladı.

  • 3
  • 12
Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

Ara transferde önemli isimleri kadrosuna katan Cimbom, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı.

  • 4
  • 12
Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

TERİM VE 12 FUTBOLCUNUN SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Teknik direktör Fatih Terim ile birlikte 12 futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Yönetim, Falcao ve Feghouli ile de yolları ayırmanın planlarını yapıyor.

  • 5
  • 12
Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

19 Haziran'daki seçime hazırlanan Galatasaray'da mevcut Başkan Mustafa Cengiz'in Fatih Terim ile çalışmayacağını açıklaması ise "Takımı kim çalıştıracak?" sorusunu akıllara getiriyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör