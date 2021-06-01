Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Fenerbahçe'nin eski yıldızı...

Spor Toto Süper Lig'de averajla şampiyonluğu kaçıran Galatasaray, 19 Haziran'da seçime gidecek. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi bitecek oyuncuların geleceği, teknik direktör Fatih Terim'le devam edilip edilmeyeceği gibi birçok belirsizlik hakimken bir yandan da transfer çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda Cimbom için müthiş bir iddia ortaya atılırken, Fenerbahçe'nin eski yıldızının Aslan olmak istediği kaydedildi. İşte son gelişmeler ve o yıldız... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 01.06.2021 10:07 ABONE OL