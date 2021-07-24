24 Temmuz 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın 7. transferi Romanya'dan! Ghezzal olmayınca Morutan...

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda devam eden Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup oldu. Bu skorun ardından transferde atağa kalkan Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, Fransız sağ bek Sacha Boey ve Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt'u kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal ile anlaşmasının ardından Galatasaray, alternatifini buldu. İşte o isim ve detayları.... (GS haberleri)

Giriş Tarihi: 24.07.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 10:20
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın 7. transferi Romanya'dan! Ghezzal olmayınca Morutan...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'ye 5-1 gibi farklı mağlup olarak beklenmedik bir sonuç aldı. Cimbom, Hollanda ekibine 5-1 kaybederek gruplara kalma hedefinden uzaklaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın 7. transferi Romanya'dan! Ghezzal olmayınca Morutan...

Bu skorun ardından Galatasaray yönetimi harekete geçti. Sarı kırmızılılar, Aytaç Kara, Alpaslan Öztürk ve Barış Alper Yılmaz'ın ardından kadroyu güçlendirmek için çalışmalara başladı.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın 7. transferi Romanya'dan! Ghezzal olmayınca Morutan...

Orta sahada yaratıcı oyuncu problemi çeken Galatasaray, PSV Eindhoven karşısında pas yapmakta dahi zorluk çekmiş, pres yapan rakip karşısında pas hatasından kalemizde gol görmüştük.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın 7. transferi Romanya'dan! Ghezzal olmayınca Morutan...

ORTA SAHADA PROBLEM BÜYÜK!

Aytaç Kara, Arda Turan ve Emre Kılınç orta sahası PSV Eindhoven karşısında adeta yokları oynadı. Fatih Terim maçın ardından yönetime sunduğu rapor ile orta sahaya takviye istedi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın 7. transferi Romanya'dan! Ghezzal olmayınca Morutan...

Galatasaray'ın, PSV ile Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda oynayacağı rövanş maçı ise 28 Temmuz'da. Sarı kırmızılılar, turu geçememesi durumunda Devler Ligi hayallerine veda edecek.

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