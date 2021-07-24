Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın 7. transferi Romanya'dan! Ghezzal olmayınca Morutan...

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan ve yoluna UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda devam eden Galatasaray, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a 5-1 mağlup oldu. Bu skorun ardından transferde atağa kalkan Galatasaray, Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, Fransız sağ bek Sacha Boey ve Hollandalı sol bek Patrick Van Aanholt'u kadrosuna kattı. Beşiktaş'ın Rachid Ghezzal ile anlaşmasının ardından Galatasaray, alternatifini buldu. İşte o isim ve detayları.... (GS haberleri)

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Giriş Tarihi: 24.07.2021 10:15 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 10:20 ABONE OL