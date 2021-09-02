Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Fatih Terim onları gözüne kestirdi

Transfer döneminde kadrosunda gençleştirme operasyonu yapan ve 9 futbolcuyu renklerine bağlayan Galatasaray, transferde hız kesmeyecek. Son olarak Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, orta saha takviyesi için çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Fatih Terim de, bu bölge için düşündüğü isimleri yönetimle paylaştı. İşte son gelişmeler ve deneyimli teknik adamın listesindeki 3 yıldız oyuncu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 02.09.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 13:45 ABONE OL