02 Eylül 2021, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Fatih Terim onları gözüne kestirdi
Transfer döneminde kadrosunda gençleştirme operasyonu yapan ve 9 futbolcuyu renklerine bağlayan Galatasaray, transferde hız kesmeyecek. Son olarak Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, orta saha takviyesi için çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Fatih Terim de, bu bölge için düşündüğü isimleri yönetimle paylaştı. İşte son gelişmeler ve deneyimli teknik adamın listesindeki 3 yıldız oyuncu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası