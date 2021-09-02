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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan 3 bomba birden! Fatih Terim onları gözüne kestirdi

Transfer döneminde kadrosunda gençleştirme operasyonu yapan ve 9 futbolcuyu renklerine bağlayan Galatasaray, transferde hız kesmeyecek. Son olarak Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, orta saha takviyesi için çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Fatih Terim de, bu bölge için düşündüğü isimleri yönetimle paylaştı. İşte son gelişmeler ve deneyimli teknik adamın listesindeki 3 yıldız oyuncu... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 02.09.2021 13:45 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 13:45
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’dan 3 bomba birden! Fatih Terim onları gözüne kestirdi

Geçtiğimiz sezonu averaj farkıyla 2. sırada bitiren Galatasaray, transfer dönemine bomba gibi girdi ve 9 futbolcuyu kadrosuna kattığını açıkladı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’dan 3 bomba birden! Fatih Terim onları gözüne kestirdi

Sarı-kırmızılılar Süper Lig'de 3 maçta 7 puan toplarken, UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kaldı. Cimbom Avrupa'da E Grubu'nda yer alırken; rakipleri ise Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya oldu.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’dan 3 bomba birden! Fatih Terim onları gözüne kestirdi

Ligde Kasımpaşa deplasmanında 2-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayan ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan G.Saray, son olarak Halil Dervişoğlu'nu renklerine bağladı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’dan 3 bomba birden! Fatih Terim onları gözüne kestirdi

TFF'nin aldığı yeni yabancı kuralı sonrasında yerli alternatifini de güçlendirmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim de listesini yönetime verdi.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray’dan 3 bomba birden! Fatih Terim onları gözüne kestirdi

Galatasaray'da tek gündem orta saha transferi... Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda çalışmalarını sıklaştırdı...

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