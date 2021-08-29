Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Galatasaray maçında Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu!

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısına Mbaye Diagne damga vurdu. Senegalli futbolcu kaçırdığı 2 net pozisyonla saç baş yoldurdu. Teknik Direktör Fatih Terim kaçan pozisyonların ardından ellerini açarak tepki gösterdi. Diagne'nin kaçırdığı goller sosyal medyada da çok konuşuldu İşte o yorumlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 29.08.2021 20:11 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 20:32 ABONE OL