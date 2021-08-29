29 Ağustos 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Galatasaray maçında Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu!

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısına Mbaye Diagne damga vurdu. Senegalli futbolcu kaçırdığı 2 net pozisyonla saç baş yoldurdu. Teknik Direktör Fatih Terim kaçan pozisyonların ardından ellerini açarak tepki gösterdi. Diagne'nin kaçırdığı goller sosyal medyada da çok konuşuldu İşte o yorumlar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 29.08.2021 20:11 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 20:32
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Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Galatasaray maçında Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu!

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetti. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yaptı.

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Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Galatasaray maçında Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih terim, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanşında Randers ile oynanan maçın 11'inde 4 değişiklik yaptı.

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Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Galatasaray maçında Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu!

DIAGNE SAÇ BAŞ YOLDURDU

Karşılaşmanın ilk yarısında Galatasaray Diagne ile çok net 2 pozisyondan yararlanamadı. Kaçan gollerin ardından Fatih Terim ellerini iki yana açarak tepki gösterdi.

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Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Galatasaray maçında Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu!

Diagne'nin kaçırdığı goller Galatasaray taraftarını da çıldırttı. İşte sosyal medyada Diagne için yapılan yorumlardan bazıları...

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Son dakika spor haberi: Kasımpaşa - Galatasaray maçında Mbaye Diagne kaçırdığı gollerle saç baş yoldurdu!
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