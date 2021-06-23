23 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya süper yetenek! Sunulan teklif...
Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray'da gözler transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yeni başkan Burak Elmas'ın ilk olarak takımın başına henüz resmi açıklama gelmese bile Fatih Terim'i getirmesinin ardından hareketlilik başladı. Teknik direktör Fatih Terim, buna göre özellikle orta saha konusunda arayışlarına başladı. Gündemde her ne kadar Gedson Fernandes olsa bile ön libero için ortaya başka bir aday daha çıktı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)
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