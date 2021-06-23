23 Haziran 2021, Çarşamba

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya süper yetenek! Sunulan teklif...

Son dakika spor haberleri: Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro oluşturmak isteyen Galatasaray'da gözler transferlere çevrildi. Sarı-kırmızılılarda yeni başkan Burak Elmas'ın ilk olarak takımın başına henüz resmi açıklama gelmese bile Fatih Terim'i getirmesinin ardından hareketlilik başladı. Teknik direktör Fatih Terim, buna göre özellikle orta saha konusunda arayışlarına başladı. Gündemde her ne kadar Gedson Fernandes olsa bile ön libero için ortaya başka bir aday daha çıktı. İşte o isim ve detaylar... (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 23.06.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 09:57
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya süper yetenek! Sunulan teklif...

2020-2021 sezonunu 2. sırada tamamlayarak Şampiyon Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'nda katılacak Galatasaray'da transferde hareketlilik başladı. Sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, PSV maçı öncesi birçok transferin bitmesini istedi.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya süper yetenek! Sunulan teklif...

Geçen sezon özellikle orta saha konusunda çoğu kez sıkıntı yaşayan Terim, sezon sonu biter bitmez verdiği raporda o bölgeye yerli oyuncu takviyesi istemişti. Buna göre takıma Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara dahil edildi.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya süper yetenek! Sunulan teklif...

İlk olarak Göztepe'de sözleşmesi biten Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcunun hem stoper, hem ön libero oynama özelliği nedeniyle bu transferde ısrarcı oldu.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya süper yetenek! Sunulan teklif...

Galatasaray'ın, bir diğer transferi olan Aytaç Kara ise geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 26 karşılaşmada görev aldı. 28 yaşındaki futbolcu daha sonra sportif direktör Serken Reçber ile tartıştığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılmıştı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da orta sahaya süper yetenek! Sunulan teklif...

Sarı-kırmızılılarda geçen sezon orta sahanın tüm yükünü çeken Taylan Antalyalı'nın kasık fıtık ameliyatı geçirmesi nedeniyle sezona ne kadar hazır olabileceği tartışılırken bu bölgede sıkıntı çıkardı.

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