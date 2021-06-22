22 Haziran 2021, Salı

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yerli operasyonu!

Son dakika spor haberleri: 2020-2021 sezonunu 2.sırada tamamlayan Galatasaray'da bu sezon mutlak hedef şampiyonluk. Yeni sezon öncesi ilk olarak başkanlık belirsizliği daha sonra ise teknik direktör sorunu olan ve her ikisini de çözüme kavuşturan sarı-kırmızılılarda gözler transfere çevrildi. Teknik Direktör Fatih Terim'in Florya'ya inişiyle birlikte çalışmalar hızlanırken tecrübeli hoca yerli oyuncu arayışı kapsamında gündemine 2 yerli ismi aldı. Terim, özellikle Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara hamlelerinin ardında her iki kanatta oynayabilecek isimleri yönetime sundu. (GS spor haberleri)

Giriş Tarihi: 22.06.2021 09:20 Güncelleme Tarihi: 22.06.2021 14:13
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yerli operasyonu!

Galatasaray'da kıyasıya bir yarışın ardından başkanlığa seçilen Burak Elmas, ilk olarak takımın başına Fatih Terim'i getirdi. Elmas, Terim'e transferde ayrıca tam yetki verdi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yerli operasyonu!

Yeni sezon öncesi takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Fatih Terim, transferde belilrlediği oyuncuların listesini zaman kaybetmeden yönetime sundu.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yerli operasyonu!

Tecrübeli hoca, özellikle geçen sezon en büyük sorun olan ön libero ve kanat oyuncularının alternatifsizliği yüzünden büyük sıkıntı yaşamıştı. Terim ön libero için geçen sezon sonunda verdiği rapor doğrultusunda Aytaç ve Alpaslan isimlerinin kadroya katılmasını sağladı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yerli operasyonu!

Sarı-kırmızılılarda, Feghouli, Arda, Kerem, Babel ve Onyekuru'nun devamlılığının olmamasından dolayı bu bölge için iki futbolcunun adı ön plana çıktı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da yerli operasyonu!

Tecrübeli hoca geçen sezon birçok arayışa girdiği sağ ve sol kanat için bir türlü sürekliliği sağlayamadı. Yeni sezonda yabancı sayısı nedeniyle yerli oyuncu arayışına devam eden Galatasaray'da gündeme flaş isimler geldi.

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