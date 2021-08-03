03 Ağustos 2021, Salı

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Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu! Yeni transferler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elenen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılılar St. Johnstone ile eşleşirken, 25 kişilik liste de belli oldu. Yeni transferlerden Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Berkan Kutlu da yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 03.08.2021 13:13
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Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu! Yeni transferler...

PSV Eindhoven'a iki maçta da yenilere UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. Sarı-kırmızılılar, 3. ön eleme turunda İskoç ekibi St. Johnstone ile eşleşmişti.

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Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu! Yeni transferler...

Cimbom, St. Johnstone ile ilk maçını 5 Ağustos Perşembe akşamı oynayacak. Sarı-kırmızılılarda zorlu karşılaşma öncesi maç kadrosu UEFA'ya iletilirken, 25 kişilik listede bazı sürprizler göze çarptı. İşte kadroya alınan ve alınmayan o isimler:

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Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu! Yeni transferler...

ALINANLAR:

SACHA BOEY

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Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu! Yeni transferler...

PATRICK VAN AANHOLT

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Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu! Yeni transferler...

BERKAN KUTLU

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