Galatasaray'ın UEFA kadrosu belli oldu! Yeni transferler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV'ye elenen Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılılar St. Johnstone ile eşleşirken, 25 kişilik liste de belli oldu. Yeni transferlerden Sacha Boey, Patrick van Aanholt ve Berkan Kutlu da yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Giriş Tarihi: 03.08.2021 13:13 ABONE OL