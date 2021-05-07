07 Mayıs 2021, Cuma

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sergen Yalçın hayran kalmıştı

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. 29 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimini iptal eden ve kongreyi haziran ayında yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu birkaç takviyeyle güçlendirmeyi planlayan Cimbom, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da hayran kaldığı yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isim...

Giriş Tarihi: 07.05.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 10:41
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sergen Yalçın hayran kalmıştı...

Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta ezeli rakibi Beşiktaş ile kozlarını paylaşacak Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sergen Yalçın hayran kalmıştı...

29 Mayıs'ta Olağan Seçimli Genel Kurul'a gitmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda, başkanlık seçimi iptal edildi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sergen Yalçın hayran kalmıştı...

Başkan adayları Burak Elmas, Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu alınan bu karara tepki gösterirken; ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kongreyi haziran ayı içerisinde yapacaklarını duyurdu.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sergen Yalçın hayran kalmıştı...

Galatasaray Kulübü'nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "T.C İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün ekte bulunan 6 Mayıs 2021 tarihli yazısı ve 5 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararımız uyarınca tam kapanma döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 tarihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sergen Yalçın hayran kalmıştı...

Galatasaray'da gündem başkanlık seçimi olurken, mevcut başkan Mustafa Cengiz'in yeniden aday olup olmayacağı merak konusu olmuştu.

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