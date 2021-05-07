07 Mayıs 2021, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika spor haberleri: Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! Sergen Yalçın hayran kalmıştı
Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 40. haftasındaki dev derbide Türk Telekom Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. 29 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi planlanan başkanlık seçimini iptal eden ve kongreyi haziran ayında yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi kadrosunu birkaç takviyeyle güçlendirmeyi planlayan Cimbom, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın da hayran kaldığı yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isim...
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21
Daha Fazla Gör
- Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kasımpaşa - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (Fb maçı izle...)
- Ankaragücü - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Tam kapanmada bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ne? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...