İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Hürriyet'in haberine göre; geçtiğimiz 3 sezonda yıllık 400 bin euroya oynayan ve takımın en az kazanan ismi olan Ömer Bayram'a yeni sözleşme ile beraber iyileştirme de yapılması bekleniyor.