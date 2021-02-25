25 Şubat 2021, Perşembe

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ilk imzayı attırıyor! Fatih Terim...

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye yerleşen Galatasaray'da iç ve dış transfer için çalışmalar hızlanırken, sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda ilk imzayı attırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (Gs spor haberi)

Giriş Tarihi: 25.02.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 11:31
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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ilk imzayı attırıyor! Fatih Terim...

Süper Lig'de fırtına gibi esen ve son 7 maçını kazanarak liderlik koltuğunu ele geçiren Galatasaray, transfer çalışmaları için şimdiden kollları sıvadı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ilk imzayı attırıyor! Fatih Terim...

Sarı-kırmızılı yönetim Ocak'ta DeAndre Yedlin, Gedson Fernandes, Mostafa Mohamed, Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu renklerine katarak nokta atışı yapmıştı.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ilk imzayı attırıyor! Fatih Terim...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tecrübeli futbolcuyla yeni mukavele yapılmasını istedi. Son oynanan Alanya maçında çatlak kaburgayla karşılaşmayı tamamlayan Ömer'e bu fedakârlığı nedeniyle teşekkür eden tecrübeli hoca, yönetimden de futbolcuyla ilgili yeni kontrat konusunda harekete geçilmesini talep etti.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ilk imzayı attırıyor! Fatih Terim...

İYİLEŞTİRME YAPILACAK

Hürriyet'in haberine göre; geçtiğimiz 3 sezonda yıllık 400 bin euroya oynayan ve takımın en az kazanan ismi olan Ömer Bayram'a yeni sözleşme ile beraber iyileştirme de yapılması bekleniyor.

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Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ilk imzayı attırıyor! Fatih Terim...

GEÇEN SEZON 10 ASİST 1 GOL

Geçen sezon başında bir ara gönderilmesi bile düşünülen oyuncu, çok iyi bir mücadele ortaya koyarak direndi ve süper bir performans ortaya koydu.

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