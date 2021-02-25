25 Şubat 2021, Perşembe
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray ilk imzayı attırıyor! Fatih Terim...
Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye yerleşen Galatasaray'da iç ve dış transfer için çalışmalar hızlanırken, sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda ilk imzayı attırmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (Gs spor haberi)
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7
Daha Fazla Gör
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?