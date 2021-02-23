23 Şubat 2021, Salı

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Galatasaray'da 3 ayrılık sonrası 6 bomba birden!

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim yönetime tam 6 futbolcunu ismini verdi. | Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 23.02.2021 14:29 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 14:51
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Galatasaray'da 3 ayrılık sonrası 6 bomba birden!

Süper Lig'de son 7 karşılaşmasında galip ayrılan Galatasaray'da gelecek sezonun transfer planlamasına şimdiden başlandı. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda görüşmeler için harekete geçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da 3 ayrılık sonrası 6 bomba birden!

Cimbom, orta sahaya üç önemli takviye birden yapacak. O bölgede sezonun ilk yarısında tüm yükü Taylan Antalyalı'nın omuzlarına binerken, bu ortadan kaldırılacak.

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Galatasaray'da 3 ayrılık sonrası 6 bomba birden!

Sarı-kırmızılılarda bu bölge için 3 futbol ön plana çıkıyor.Teknik Direktör Fatih Terim'in, Etebo'nun kiralık sözleşmesinin bitmesiyle birlike en az iki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

İŞTE ADAYLAR

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Galatasaray'da 3 ayrılık sonrası 6 bomba birden!

SALİH UÇAN

Alanyaspor forması giyen 27 yaşındaki futbolcu bu sezon 24 karşılaşmada görev alıp 2 gol 2 asist üretti.

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Galatasaray'da 3 ayrılık sonrası 6 bomba birden!

AYTAÇ KARA

Kasımpaşa'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu 21 maçta 3 gol 2 asist üretti.

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