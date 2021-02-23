23 Şubat 2021, Salı
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Galatasaray'da 3 ayrılık sonrası 6 bomba birden!
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 26 hafta sonunda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim yönetime tam 6 futbolcunu ismini verdi. | Son dakika Galatasaray haberleri...
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