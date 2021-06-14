Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı! Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz...

Galatasaray yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sezon öncesinde birçok belirsizlik hakim olsa da sarı kırmızılılar çalışmalarına başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in geleceği henüz netlik kazanmazken, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalar Selçuk İnan yönetiminde başladı. Cimbom'da milli takımlarında olan oyuncuların dışında 2 futbolcu idmanda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)