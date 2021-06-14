14 Haziran 2021, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı! Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz...

Galatasaray yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor. Sezon öncesinde birçok belirsizlik hakim olsa da sarı kırmızılılar çalışmalarına başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in geleceği henüz netlik kazanmazken, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmalar Selçuk İnan yönetiminde başladı. Cimbom'da milli takımlarında olan oyuncuların dışında 2 futbolcu idmanda yer almadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

Giriş Tarihi: 14.06.2021 20:19
ABONE OL
  • 1
  • 8
Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı! Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz...

Süper Lig 'de geçen sezonu 2. sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Galatasaray, yeni sezonu açtı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı! Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz...

Sarı kırmızılı takım, 2021-2022 sezonu hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

  • 3
  • 8
Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı! Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz...

Teknik direktör belirsizliğinin sürdüğü Cimbom'da takımın başında Selçuk İnan yer aldı.

  • 4
  • 8
Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı! Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz...

Tedavi programı çerçevesinde devam eden cerrahi süreç nedeniyle ABD'de bulunan Omar Elabdellaoui ve sezon sonunda kalçasındaki labrum yırtığı nedeniyle ameliyat edilen Jimmy Durmaz antrenmanda yer almadı.

İşte idmandan kareler...

  • 5
  • 8
Son dakika spor haberi: Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına başladı! Omar Elabdellaoui ve Jimmy Durmaz...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör