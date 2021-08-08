08 Ağustos 2021, Pazar

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Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan peş peşe transferler! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi...

Galatasaray'da, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer girişimleri hızlandı. Sarı kırmızılılar, birçok bölgeye takviye yapmaya devam ediyor. Bir yandan orta saha arayışlarını sürdüren Cimbom, flaş bir yıldızı gündemine aldı. İşte Teknik Direktör Fatih Terim'in de bizzat istediği o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 08.08.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 09:47
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Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan peş peşe transferler! İşte Fatih Terim’in yeni gözdesi...

Spor Toto Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da, transfer hareketliliği devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Alexandru Cicaldau ve Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katarak takımı güçlendirdi. Aslan'ın yeni hedefi ise; ofansif orta saha takviyesi...

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan peş peşe transferler! İşte Fatih Terim’in yeni gözdesi...

Galatasaray, yeni sezonun başlamasının ardından Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PSV ile kozlarını paylaştı. Cimbom, Hollanda temsilcisine iki maç sonunda toplam skorda 7-2 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan peş peşe transferler! İşte Fatih Terim’in yeni gözdesi...

UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone ile eşleşen sarı kırmızılılar, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kalarak, turu İskoçya'ya bıraktı. St. Johnstone - Galatasaray rövanş mücadelesi 12 Ağustos saat 21.00'de oynanacak.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan peş peşe transferler! İşte Fatih Terim’in yeni gözdesi...

Alınan sonuçlar sonrası Burak Elmas ve yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transferde genç oyunculara yöneliyor. Orta sahada Taylan, Berkan, Aytaç, Cicaldau ve Emre Akbaba gibi oyunculara sahip olan Galatasaray, bu mevkiiye teknik kapasitesi ve skor gücü yüksek bir ismi alarak kadro zenginliği yaratmak istiyor.

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Son dakika spor haberi: Galatasaray’dan peş peşe transferler! İşte Fatih Terim’in yeni gözdesi...

TERİM ABDOU HARROUI'Yİ İSTİYOR!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom, Hollanda'nın Sparta Rotterdam takımında boy gösteren Abdou Harroui'yi listesine aldı.

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