Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan peş peşe transferler! İşte Fatih Terim'in yeni gözdesi...

Galatasaray'da, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer girişimleri hızlandı. Sarı kırmızılılar, birçok bölgeye takviye yapmaya devam ediyor. Bir yandan orta saha arayışlarını sürdüren Cimbom, flaş bir yıldızı gündemine aldı. İşte Teknik Direktör Fatih Terim'in de bizzat istediği o isim ve transferin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





Giriş Tarihi: 08.08.2021 09:43 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 09:47 ABONE OL