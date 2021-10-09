09 Ekim 2021, Cumartesi

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Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldıza İtalya'dan dev talip!

Süper Lig'de, 8 hafta sonunda 14 puanla 8. sırada yer alan Galatasaray'da, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, kadroya katılacak futbolcuların yanı sıra takımdaki isimlere gelen teklifler de değerlendirilmeye alınıyor. Cimbom'da, takımın yıldızlarından flaş bir isme İtalya'dan talip çıkt. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi: 09.10.2021 09:40 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 09:43
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Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldıza İtalya’dan dev talip!

Yeni sezona genç ve dinamik bir kadroyla giren Galatasaray'da, kış transfer dönemi için hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, takımın yıldız ismine İtalya'dan dev bir takım talip oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldıza İtalya’dan dev talip!

Süper Lig'de, 8 hafta sonunda 14 puan alan, UEFA Avrupa Ligi'nde de oynadığı 2 karşılaşmada 4 puanı hanesine yazdıran sarı kırmızılılarda, milli arada transfere yoğunlaşıldı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldıza İtalya’dan dev talip!

Kadroya en az 2 ya da 3 takviye yapacak olan Aslan, transferde elini rahatlatmak için oyunculara gelen teklifleri de değerlendirme kararı aldı.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldıza İtalya’dan dev talip!

Teknik Direktör Fatih Terim'in de kulüp politikası açısından takımdan ayrılacak herhangi bir ismi veto etmeyeceği kaydedildi.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldıza İtalya’dan dev talip!

Başkan Burak Elmas ve yönetimi kadroya katılması planlanan yıldızların yanı sıra ayrılacak olan futbolcular için de pazarlık masasına oturdu.

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