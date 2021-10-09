09 Ekim 2021, Cumartesi
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Son dakika transfer haberi: Galatasaraylı yıldıza İtalya'dan dev talip!
Süper Lig'de, 8 hafta sonunda 14 puanla 8. sırada yer alan Galatasaray'da, ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, kadroya katılacak futbolcuların yanı sıra takımdaki isimlere gelen teklifler de değerlendirilmeye alınıyor. Cimbom'da, takımın yıldızlarından flaş bir isme İtalya'dan talip çıkt. İşte transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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